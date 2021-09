Am letzten Samstag feierte die Bauherrschaft Grobau Grossen & Co. zusammen mit der Käuferschaft und den Handwerkern am Aussenmatteweg 10 die Aufrichte des neuen 6-Familienhauses. Ebenfalls eingeladen waren die Nachbarn und Bewohner des Quartiers.

Nach einem Jahr Bauzeit können die Käuferfamilien mit ihren insgesamt zehn Kindern die grosszügig gestalteten 4 ½- und 5 ½-Zimmerwohnungen am 1. November fristgerecht beziehen.

Mit Abschluss dieses Neubaus hat die Grobau Grossen & Co. in diesem Quartier bereits 39 Wohneinheiten gebaut. Die von der Bauherrschaft beauftragten Handwerker und Planer haben mit viel Einsatz und Herzblut zum guten Gelingen des Projektes beigetragen.

PRESSEDIENST GROBAU GROSSN & CO.