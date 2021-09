An den diesjährigen Wirtschaftsbrunches der Volkswirtschaft Berner Oberland stand das Thema Mountain Biking im Zentrum. Obwohl von rund 70 000 Personen im Kanton Bern als Hobby betrieben, wurde erst dieses Jahr eine entsprechende Interessengemeinschaft gegründet. Deren Präsident Hans Ulrich Zwahlen schilderte Ziele, Herausforderungen – und warum Mountain Biking wichtig für die regionale Wirtschaft ist.

Zum ersten Mal seit rund eineinhalb Jahren konnte die Volkswirtschaft Berner Oberland wieder zu physischen Veranstaltungen laden. Unternehmer, Politiker und weitere Interessierte trafen sich am 19. August sowie am 1. und 2. September in Saanenmöser, Spiez und Interlaken zu den traditionellen Wirtschaftsbrunches.

Auf Augenhöhe begegnen

In den geltenden Gesetzesgrundlagen sei das Mountain Bike…