Musikschüler am Festival-Piano

Im Rahmen der Reihe «Klavier um vier» traten am Samstagnachmittag zwei Schüler und eine Schülerin der Musikschule Unteres Simmental / Kandertal (MUSIKA) vor der Adelbodner Dorfkirche auf. Ihr Lehrer Richard Jaggi führte jeweils in die von den Kindern vorgetragenen Stücke ein. Louis Kuhs (13, ganz links) aus Reudlen, Nicola Probst (12) aus Kien und Jana Klossner (9) aus Frutigen nehmen seit vier Jahren Unterricht beim Thuner Klavierlehrer mit Adelbodner Wurzeln. Nicola trug am Festival-Klavier sogar eine selbst komponierte Weise vor.

TEXT / BILD RETO KOLLER