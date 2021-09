FUSSBALL Im Berner Cup dominierten die Frutiger Drittligisten den FC Pieterlen am Mittwoch deutlich. Trotzdem mussten sie ins Penaltyschies sen. Torhüter Dorian Scherz avancierte mit zwei Glanzparaden zum «Man of the Match».

TONI STOLLER

Mit dem FC Pieterlen war in der dritten Runde des Berner Cups ein Gegner in Frutigen zu Gast, der bisher in der 3.-Liga-Meisterschaft nicht überzeugen konnte. Ohne Punkte und mit einem Torverhältnis von 2:21 lag er in der Gruppe 3 aktuell auf dem letzten Platz. Ein leichtes Spiel, so sah es wohl in den Köpfen der jungen Frutiger Truppe zu Beginn des Spiels aus. Aber es kam vorerst anders.

Kaum war angespielt worden, da lag das Heimteam bereits hinten. Christian Weber profitierte von dem Ausrutscher eines Verteidigers und hämmerte den Ball nach 45 Sekunden…