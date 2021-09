TURNEN In der aktuellen, noch immer von Corona geprägten Saison steht nur ein einziges Turnfest auf der Agenda. Dieses fand letztes Wochenende in Ennetbürgen (NW) statt. Der TV Frutigen nahm die Einladung gerne an und genoss den kleinen Anlass in vollen Zügen.

Coronabedingt waren schon zum zweiten Mal in Folge alle Turnfeste abgesagt worden. Eines davon hätte im Juni an zwei Wochenenden in Frutigen ausgetragen werden sollen. Die Motivation, auf etwas hin zu trainieren, was schon wieder nicht stattfinden würde, war entsprechend gering. Das merkten auch die verantwortlichen RiegenleiterInnen des TV Frutigen. Die Trainings waren schlechter besucht als sonst. Umso mehr freute man sich über die Einladung des Nidwaldner Turnvereins aus Ennetbürgen. Die dortigen Verantwortlichen hatten sich zum…