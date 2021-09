EISHOCKEY Am Samstag begann in Adelboden nach elfmonatigem Unterbruch wieder die Erstliga-Meisterschaft. Das Fanionteam des EHCA begrüsste den HC Vallée de Joux – und besiegte diesen klar.

Die Zeichen für einen gelungenen Hockeyabend standen gut, hatten die Einheimischen ihre Gäste doch noch vor Wochenfrist im letzten gemeinsamen Vorbereitungsspiel mit 4:2 geschlagen. Mit schmalem Kader, aber hochmotiviert, starteten beide Teams ins Spiel. Der HC Vallée de Joux schlug von Beginn weg ein hohes Tempo an und brachte die Gastgeber schnell unter Druck. Eine erste Zwei-Minuten-Strafe gegen den EHC Adelboden nutzten die Waadtländer eiskalt aus und gingen in Überzahl in Führung. Wachgerüttelt reagierten die Berner Oberländer auf das Tor und glichen kurz darauf verdient aus. Bruno Marcon schob…