BAUCHGEFÜHLE

Geburt – Leben – Tod: die Eckpfeiler unseres Lebens! Was wir daraus machen, ist uns überlassen, immer im Rahmen unserer Fähigkeiten, Gesundheit, Umgebung, mentalen und physischen Stärken. Vor wenigen Tagen ist meine Mutter hundertdreijährig ins ewige Licht getreten. Noch vor drei Monaten ist sie munter mit ihrem Rollator durch Thun marschiert. Kam mal wieder von der Versicherung eine Aufforderung, zu bestätigen, dass sie noch unter den Lebenden weilt, ist sie schnurtracks in die Filiale marschiert und hat dort erklärt: «Still alive.». Ihrem Alltag hat sie Struktur gegeben: Morgens das «20 Minuten» am Bahnhof holen, Einkäufe erledigen und nachmittags einen Spaziergang machen. Samstagabend hat sie mit den verbliebenen Freunden telefoniert, die mit siebzig Jahren in Körper und…