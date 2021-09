GESCHICHTE Rückschläge und Wirtschaftskrisen haben die Firma Wandfluh jeweils gestärkt. Investiert wurde oft gerade in den schweren Zeiten, wie der Rückblick auf 75 Jahre Industriegeschichte zeigt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Mut zur Vorwärtsstrategie zeichnet die 75 Jahre der Firma Wandfluh aus. Angefangen hat es 1946, als Rudolf Wandfluh sich selbstständig machte. Er gründete in Rybrügg eine mechanische Werkstätte, entwickelte Maschinen für die Uhrensteinindustrie. Als diese Branche kriselte, übernahm er ein Patent für Strickmaschinen. Doch bereits 1954 starb er 29-jährig völlig unerwartet. Seine Witwe Gertrud führte die Firma weiter, sorgte für die drei Kinder und zwölf Angestellten, damals eine absolute Ausnahme in der Wirtschaftswelt. Ein Freund machte ihr den Einstieg in die…