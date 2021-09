Wie Christine Lüthi, die Intendantin des Swiss Chamber Music Festivals, bestätigt, wird das Konzert «Adelbodner Sinfonie» am Mittwoch, 15. September, um 20 Uhr in der Turnhalle Adelboden stattfinden – allerdings in angepasster Form. Der Grund: Einige Mitglieder des Jodlerklubs wollen sich nicht auf Covid testen lassen, deshalb wird diese Formation zum grossen Bedauern der Organisatoren nicht an der Aufführung beteiligt sein. Auch der Kinderauftritt muss entfallen, weil einige der jüngsten Mitwirkenden wegen Covid-19 in Quarantäne sind. Geplant war, dass die Saxofonistin Valentine Michaud sie in einer Improvisation begleitet. Michaud wird nun in anderer Art und Weise auftreten. Die Musikgesellschaft Adelboden und der gemischte Chor haben ihre Teilnahme jedoch zugesagt.

Der Einlass zur…