«Wer zeichnet gerne?», fragte Sandra Gujer zu Beginn die rund 30 Kinder in der Badi Lounge. Als Antwort schnellten fast alle Hände in die Höhe. Gut so, denn gleich anschliessend war Kreativität gefragt.

KATHARINA WITTWER

Die Frutiger Illustratorin Sandra Gujer und der Thuner Autor Godi Huber verwandelten am Mittwochnachmittag ihr aktuelles Kinderbuch «Amika zeichnet eine Maus» in ein Bilderbuchtheater. Zu Beginn erhielten die Kinder jeweils ein Klemmbrett mit mehreren Post-it-Zetteln und einen Stift. Während der Autor seine Geschichte Seite um Seite erzählte, ermunterte die Illustratorin je nach Passage, einen Baum, eine Maus oder ein Stück Käse zu zeichnen. Zur Begeisterung der kleinen Anwesenden wurden sämtliche ihrer Werke auf den überdimensionierten Buchseiten aufgeklebt. Zur…