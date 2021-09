Auf der Anreise oder nach Feierabend lokale Käsespezialitäten, Wurst aus der Region und frisch gebackenes Brot online bestellen – und am späten Abend bei der Ankunft vor der Haus-tür der Wohnung vorfinden? In Adelboden wird dieser neue Service und viele weitere Mög-lichkeiten Realität: Der Kanton Bern hat die NRP-Fördergelder für das Projekt bewilligt – jetzt wird die Digitale Dorfstrasse umgesetzt. Die Eröffnung ist am 17. Dezember.

Weitere Infos lesen Sie in der nächsten Ausgabe.