FUSSBALL Das erwartet schwere Spiel der Frutiger Drittligisten gegen den FC EDO Simme kam erst in der zweiten Halbzeit so richtig in Fahrt. Harte Zweikämpfe und Leidenschaft sorgten für Spannung bis zum Abpfiff.

TONI STOLLER

Der FC EDO Simme musste unbedingt punkten. Nach den ersten zwei Spielen lagen die Simmentaler mit null Zählern am Ranglistenende. Die Frutiger hingegen richteten ihr Augenmerk auf die vorderen Ränge. Gegen den starken Gegner wollten sie von Beginn an das Spiel machen und dieses Mal zwei gleichstarke Hälften zeigen.

Die Einheimischen agierten eher defensiv und suchten den Erfolg mit Kontern. Die Frutiger hingegen liessen keinen Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte holen wollte. Schon in den ersten fünf Minuten kamen sie zu zwei guten Möglichkeiten, die jedoch noch…