TENNIS Bei den Clubmeisterschaften des TC Frutigen ist eine weitere Entscheidung gefallen: Jonas Sieber gewann in der Königsklasse der Herren. Im nachgeholten Final schlug er seinen Teamkollegen Nevio Guadalupi in drei Sätzen.

BARBARA WILLEN

Das Finalspiel im Herrentableau R1–R5 war als einziges noch ausstehend. Wegen des Interclub-Aufstiegsspiels (der «Frutigländer» berichtete) war der Match auf vergangenen Dienstag verschoben worden. Wie erwartet trafen die beiden Favoriten, Nevio Guadalupi (Nummer 1) und Jonas Sieber (Nummer 2), aufeinander. In den vorangegangenen Spielen hatte sich Guadalupi mehrmals hart durchkämpfen müssen. Bereits in seiner Erstrundenbegegnung gegen Björn Inniger war er nahe am Ausscheiden. Nur mit viel Einsatz und Gegenwehr schaffte er es in die nächste Runde. Mit…