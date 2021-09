SCHWINGEN Mit drei Kränzen am «Bern-Jurassischen» schnitten die Teilnehmer aus dem Kandertal erfolgreich ab. Im klubinternen Schlussgang besiegte Fabian Staudenmann Severin Schwander mit einem Übersprung in der dritten Minute.

WERNER FRATTINI

Am Sonntag ging es nicht nur um Kränze, sondern auch darum, sich bei den Selektionären für eine Teilnahme am Kilchberger Schwinget zu empfehlen. Und so boten die Teilnehmer bei besten äusseren Bedingungen sehr hochstehende Schwingerarbeit. Mit Adrian Klossner, Jan Wittwer und Curdin Orlik klassierten sich gleich drei Schwinger aus dem Kandertal auf den Kranzrängen. Klossner kam im Anschwingen noch nicht so recht auf Touren und musste in beiden Gängen gegen Dominik Gasser und Konrad Steffen die Punkte teilen. Mit vier Maximalnoten gegen Pascal…