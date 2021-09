Auch dem Neuen, Ungewohnten Raum zu geben, ist seit Jahren Merkmal des SCMF, und gerade die Ausgabe 2021 war reich an Uraufführungen. Am vergangenen Wochenende kam noch eine weitere hinzu: Das Musikschulorchester SInfoniKA führte in Frutigen erstmals ein Werk des einheimischen Komponisten Sami Lörtscher auf.

MARK POLLMEIER

«Lieber Hans Peter, ich habe mir Gedanken über ein neues Ensemble für die MUSIKA gemacht.» So schrieb Susanne Burger am 25. April 2010 an Hans Peter Zumkehr, den damaligen Leiter der Musikschule. Was aus dieser kurzen E-Mail wurde, liess sich am vergangenen Samstag in Frutigen sehen. Im Rahmenprogramm des SCMF trat dort das inzwischen etablierte MUSIKA-Orchester auf. Er freue sich immer, junge Leute zu sehen, die Musik zum Blühen bringen, sagte Urs Pfenninger,…