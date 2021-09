LESERBRIEF ZUR ABSTIMMUNG ÜBER DEN KLIMAARTIKEL («FRUTIGLÄNDER» NR. 70)

Eine super Idee, die Ruedi Jungen uns Frutigerinnen und Frutigern vorschlägt: dass die 1,5 Rappen, welche die BKW uns Stromkunden pro Kilowattstunde abzweigt und der Gemeinde zuweist, im lokalen Bereich für Photovoltaik, alternative Energien und für nachhaltige Klimaprojekte eingesetzt werden sollen, leuchtet absolut ein. Eine zweckgebundene und sorgfältige Verwendung eines solchen Fonds könnte in Frutigen wegweisend sein: Ein klimaneutraler E-Kehrichtwagen in der Gemeinde Frutigen könnte ein erstes konkretes Projekt sein und dieses würde sogar auch die Gemeindekasse entlasten. Zukünftige Solarpanels auf Gemeindeliegenschaften würden den entsprechenden Strom liefern – eine lohnende Investition in eine unabhängige und…