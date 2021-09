TENNIS Die Clubmeisterschaften des TC Frutigen sind in vollem Gange. In der Kategorie Doppel stehen die Sieger bereits fest: Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren setzten sich die Favoriten durch. Trotz der klaren Verhältnisse bekamen die Zuschauer einige Tennis-Leckerbissen zu sehen.

BARBARA WILLEN

Ein Highlight jagt in diesen Wochen das nächste auf der Tennisanlage Wisoey: Es laufen die Clubmeisterschaften. Im TC Frutigen geniessen diese einen hohen Stellenwert. In vielen verschiedenen Tableaus werden Clubmeister in den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed gekürt. Während die Spieler auf den Plätzen schwitzen, um Punkte kämpfen und versuchen, mit ihren Leistungen in die Annalen des Clubs einzugehen, werden die Zuschauer kulinarisch verwöhnt und mit Tennis vom Feinsten…