Mit einem Konter auf einen Kurzversuch von Kilian Wenger triumphierte Samuel Giger im Schlussgang des Kilchberger Schwingets. Er musste den Festsieg jedoch mit Damian Ott und Fabian Staudenmann teilen. Die Kandertaler kamen nicht recht in Schwung.

WERNER FRATTINI

Am Samstag erlebten die 6000 Zuschauer ein Novum in der fast 100-jährigen Geschichte des Kilchberger Schwingets. Noch nie hatte es in den bisher ausgetragenen 16 Auflagen mehr als einen Festsieger gegeben – und diesmal waren es gleich drei. Obwohl die Berner Schwinger von vielen Experten im Vorfeld nicht mehr zu den dominierenden Akteuren gezählt worden waren, beeinflussten sie den Festverlauf entscheidend. Mit dem Co-Sieg von Fabian Staudenmann und mit Florian Gnägi, der sich hinter dem Siegertrio auf dem zweiten Rang klassierte…