Zum 17. Mal fand am vergangenen Sonntag der Frutigtaler Oldtimertreff statt. Auf dem «Oldtimerparkplatz» in Reichenbach versammelten sich wunderschöne Fahrzeuge aus mehreren Jahrzehnten Automobilgeschichte – häufig waren die liebevoll gepflegten Klassiker auf zwei oder vier Rädern älter als ihre Lenker. Diese frönen mit ihren Oldtimern denn auch dem authentischen Fahrgefühl.

MICHAEL MAURER

Die Modellbezeichnung, die man sich bei Toyota in den 1950er-Jahren ausdachte, passt perfekt zu den letzten anderthalb Jahren: «Corona». Doch im Unterschied zum gleichnamigen Virus ist der Toyota Corona heute beinahe ausgestorben. Gerade mal noch vier Stück gebe es in der Schweiz, erklärte der Besitzer des sehr gepflegten, 1969 gebauten Viertürers. Und eines davon weckte nun am 17. Frutigtaler…