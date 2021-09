Bislang hatten die Senioren 30+ des FC Reichenbach trotz guter Leistungen keine Partie gewonnen. Am Freitagabend versuchten sie erneut, drei Punkte zu holen. Diesmal lieferten sie sich mit dem FC Hünibach ein hartes, aber faires Spiel – mit einem ansprechenden Resultat.

MICHAEL MAURER

«Genau so sollte es sein», freute sich Christian Kallen nach dem Ausgang der Partie. Der Reichenbacher Sportchef und Stürmer des Seniorenteams sprach damit den Ehrgeiz des Teams an – aber nicht nur dies. Rund zwei Stunden zuvor waren er und seine Mannschaftskollegen auf dem Gand in Kien angetreten, um ihre Punktebilanz aufzubessern. «Wir nahmen uns vor, nach drei Niederlagen Gas zu geben», erklärte der rechte Innenmittelfeldspieler Bernhard Oswald. Von Beginn an unternahm die erfahrene und eingeschworene…