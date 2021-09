TENNIS Die Frutiger Erstligisten waren nahe an der Sensation. Doch dann fehlte das nötige Wettkampfglück im entscheidenden Aufstiegsspiel am Sonntag zu Hause gegen Wilderswil. Mit einem 2:5 mussten sie sich geschlagen geben und verbleiben nun eine weitere Saison in der ersten Liga.

BARBARA WILLEN

Alles war bereit für die grosse Aufstiegsparty. Die Erstligaspieler des Tennisclubs Frutigen starteten motiviert in ihre schwere Aufgabe. Mit Wilderswil kam ein Gegner mit viel Power, Erfahrung und Selbstvertrauen nach Frutigen. Ziel des Heimteams war es, in den Einzelpartien möglichst viele Punkte zu holen. Jonas Sieber löste seine Aufgabe bravourös und gewann mit variantenreichem Spiel klar in zwei Sätzen. Nevio Guadalupi, Nummer eins des TCF und einer der am besten klassierten Spieler im…