FUSSBALL Die D-Junioren des FC Reichenbach hatten am Wochenende einen herausfordernden Gegner zu Gast. Gestärkt vom Achtungserfolg aus einem Cupspiel traten sie frohen Mutes gegen die Meiringer an. Diese liessen sich jedoch nichts gefallen.

MICHAEL MAURER

Dass beim D-Junioren-Spiel vom letzten Samstagnachmittag zwei unterschiedlich starke Mannschaften aufeinandertreffen würden, konnte schon der Affiche entnommen werden. Die SV Meiringen führt zwei D-Junioren-Mannschaften und schickte die stärkere aufs Gand in Kien. Dort wurde sie von der einzigen D-Junioren-Truppe des FC Reichenbach empfangen. Wie Trainer Daniel von Känel und sein Assistent Fabrizio Schärz erklärten, ist ihre Mannschaft in einer zu guten Stärkeklasse eingeteilt. Trotzdem war es – selbst in einer Serie von Niederlagen –…