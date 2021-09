FUSSBALL Nach einer Niederlage und einem Remis stand für Reichenbach am Samstag die Partie gegen einen bedeutend weiter oben platzierten Gegner an. Mit Oberdiessbach lieferten sich die Gastgeber einen ausgeglichenen, bis zum Abpfiff spannenden Match.

MICHAEL MAURER

«Sie haben es heute gut gemacht», beurteilte Coach Peter Kunz nach dem Abpfiff die Leistung seiner Drittligamannschaft. Diesem Fazit vorausgegangen war eine Partie, die über weite Teile sehr ausgeglichen verlaufen war. Von der ersten Spielminute der Paarung Reichenbach gegen Oberdiessbach an wechselte der Ball munter die Spielfeldhälften. Der Ballbesitz war gleichmässig verteilt und der Spielverlauf schien offen, bis Reichenbachs Fabian Hari in der 22. Minute den Führungstreffer erzielte. Die Fans am Spielfeldrand –…