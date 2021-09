LEICHTATHLETIK An den Leichtathletik-U20-Schweizermeisterschaften letztes Wochenende in Nottwil – ohne Zuschauer – kehrten alle drei Frutigländer TeilnehmerInnen mit Edelmetall zurück. «Meine Beine waren noch ein wenig müde während der ganzen 5000 Meter beziehungsweise aller 12 ½ Bahnrunden», erzählt Cyrill Zürcher. Kein Wunder, denn eine Woche zuvor hatte er sich an den Strassenlauf-Schweizermeisterschaften über 10 Kilometern die Silbermedaille gesichert. Das Mitglied des LC Scharnachtal lief aufs Podest und konnte sich die Bronzemedaille umhängen.

Noelle Glauser erreichte im Stabhochsprung eine neuen Eigenrekord. «Die Vorbereitungen sind dank meines Trainers und vielseitiger Unterstützung bestens gelungen, sodass ich meine persönliche Bestleistung um 30 cm steigern konnte.» Mit 3,50…