Ein herrschaftliches Wohnhaus steht oberhalb des Dorfs. Ursprünglich als Pension errichtet, diente das Gebäude diesem Zweck nur für kurze Zeit.

KATHARINA WITTWER

1959, im Zusammenhang mit der Verbreiterung der Adelbodenstrasse, wurde die Zufahrt zur Liegenschaft verlegt. Seither thront das grosse Haus oberhalb einer hohen Stützmauer und ist nur noch auf der Talfahrt zu sehen. Bei besagtem Gebäude handelt es sich um die einstige Pension Villa Waldeck an der Adelbodenstrasse 34 in Frutigen. In der Bauphase muss dem Bauherrn das Geld ausgegangen sein – zu dieser Feststellung kamen Fachleute, bevor das Gebäude 1997 von der kantonalen Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft wurde.

Jedes weitere Stockwerk weniger pompös

Die Aussen- und Zwischenmauern des nahezu vier Meter hohen, gewölbten…