Beim Blüemlisalp-Lauf am Sonntag gab es einige Überraschungen. Christine Müller nahm erstmals teil und wurde Tagessiegerin. Bei den Herren landete Jerome Furer auf Rang zwei. Anita Baumgartner und Franziska Mathis wurden Dritte im Damenstaffellauf. Und der Nordic Walker Andreas Bühler kam als Vierter ins Ziel.

MICHAEL SCHINNERLING

Recht clever taktierte Jerome Furer aus Frutigen. Vom Start an lief er vorne mit, griff allerdings nicht an. Mit dem Weltklasseläufer Tefera Mekonen lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. «Ich wusste, dass Tefera auf der Geraden sehr gut ist. Beim Berganstieg wollte ich ihn packen. Dann lief er jedoch besser, als ich dachte», lachte Furer. Tatsächlich lief der Äthiopier sehr gut und machte Furer das Leben schwer. «Mal war er in Führung, mal wieder ich.» 300…