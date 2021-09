VORSCHAU Den Start zu den Red Bull X-Alps 2021 hätte sich Patrick von Känel nicht besser erträumen können. An der Seite von Chrigel Maurer, dem Dominator der letzten zwölf Jahre, flog der 27-jährige Frutiger allen davon – «bis zu dem Moment am siebten Renntag, als ich im Unterwallis ein paar Sekunden zu lange zögerte und in Martigny von Abwinden förmlich in die Tiefe gerissen wurde». 1500 Meter Höhe waren auf der Stelle verloren, von Känel fiel vom zweiten auf den sechsten Zwischenrang zurück. Heute weiss er: «Ohne diesen Fehler hätte ich es wohl kaum aufs Podest geschafft.»

In seinem Referat nimmt von Känel die Zuschauer mit auf seine Reise durch die Alpen an den Red Bull X-Alps 2021. Der Multimediavortrag des Gleitschirmpiloten findet am 19. September um 20 Uhr in der Badi Lounge…