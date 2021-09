SCHIESSEN Ungewohnterweise im S eptember fand nach einer langen Pause das 88. Amtsschiessen in Kandersteg statt. Der Schützenverein Frutigen konnte hier sowohl die Gruppenrangliste als auch die Einzelwertung bei der Elite für sich entscheiden.

MARCEL MARMET

Für gewöhnlich findet das Amtsschiessen im Frühjahr als Hauptprobe vor dem Feldschiessen statt. Auch das Programm gleicht dem des Feldschiessens – mit dem Unterschied, dass nur drei statt sechs Einzelschüsse abgegeben werden, bevor es zu zwei Kurzfeuern (drei Schuss in einer Minute) und dem finalen Schnellfeuer (sechs Schuss in einer Minute) kommt. Doch was ist in unserer aktuellen Situation noch gewöhnlich? «840 Tage sind seit dem letzten Amtsschiessen vergangen. Letztes Jahr musste es ausfallen und dieses Jahr fand es halt im Herbst…