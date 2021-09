Sie versteckten sich in der Druckmaschine oder unterm Schreibtisch und sie wehrten sich nach Kräften. Doch ihrem Schicksal konnten Vanessa Schmid, Stephanie Baumann, Mario Bühler und Marco Willener nicht entkommen. Die vier MitarbeiterInnen der Egger AG wurden am Mittwoch standesgemäss in einen Brunnen getaucht. Das sogenannte «Gautschen» ist eine Tradition im Druckgewerbe, mit dem AbsolventInnen der «schwarzen Kunst» von ihren «Schandtaten» während der Lehrzeit reingewaschen werden sollen – so zumindest erklärte es Zeremonienmeister Adrian Fuchs in seiner feierlichen Ansprache.

Willener hatte seine Lehre zum Polygrafen 2020 abgeschlossen, konnte wegen Corona aber noch nicht gegautscht werden. Schmid ist seit diesem Jahr ausgebildete Drucktechnologin und Stephanie Baumann sowie Mario…