Cornelia Schranz ist seit 20 Jahren Inhaberin von «Blumen Joy» an der Kanderstegstrasse 12. Eines ihrer Ziele ist es, den KundInnen mit ihren Kreationen Freude zu bereiten.

MARCEL MARMET

«Und plötzlich ist es Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.» Mit diesem Leitspruch wagte Cornelia Schranz im September 2001 den Sprung in die Selbstständigkeit und übernahm den Blumenladen Joy. «Den Namen ‹Joy› wollte ich behalten, weil der Laden Freude und Liebe zum Detail ausdrücken sollte. Das macht das ‹Lädelen› zum individuellen Erlebnis», betont Schranz. Aus dem Kanton Aargau stammend, arbeitete sie vorerst einige Jahre in anderen Blumengeschäften im Frutigland, bevor sie die Gelegenheit beim Schopfe packte und sich an der Kanderstegstrasse 12 selbstständig machte.…