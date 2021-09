«Ein Turnerjahr mit wenig Bewegung geht zu Ende», war anlässlich der HV im Jahresbericht des Turnvereins zu lesen. Dennoch liessen sich die Abteilungen allerhand einfallen, um doch aktiv zu werden.

RUTH STETTLER

Während die ElKis mit Yakari unterwegs waren, setzten sich die Frauen 1 auf die E-Bikes und erkundeten die Bäuerten. Die älteste Gruppe turnte gar nach einem SMS-Turn-Adventskalender.

An der 48. Hauptversammlung des Turnvereins vom 6. September wurden die Traktanden von den Co-Präsidentinnen Corine Zurbrügg und Seraina von Känel zügig abgehandelt. Wie es die Tradition will, endete die Versammlung in der «Alpina» mit einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen.

Neue Sekretärin gewählt

Da wegen der Pandemie viele Turnstunden abgesagt werden mussten, wurden diesmal auch keine Fleisspreise…