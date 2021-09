SKI NORDISCH Am vergangenen Wochenende trafen sich die Schweizer NachwuchsskispringerInnen und Nordisch KombiniererInnen in Marbach (LU) zu einem Wettkampf der Serie HNT (Helvetia Nordic Trophy).

Bei wunderschönem, warmem Wetter gingen 59 Kinder an den Start, allein 22 von ihnen gehörten dem SC Kandersteg an. Bei der Rangverkündigung (2 × Skisprungwettkampf und 1 × Nordische Kombination) am Sonntagnachmittag gingen 21 Podestplätze an Kinder vom Skiclub Kandersteg.

SUSANNA STUDER

Ranglistenauszug (Athleten SC Kandersteg)

Skispringen Samstag

U10 (Schanze K20); 2. Urfer Lei; 4. Otto Matteo; 8. Otto Romina; 12. Kohler Lukas; 15. Urfer Theo; 16. Rebmann Raphael; 17. Rebmann Mael. U13 (Schanze K20): 2. Ammann Joelle; 4. Lobsiger Svea; 6. Heiniger Manuel. U13 (Schanze K48) Herren: 1. Burn Len…