SCHIESSEN Wenn man sich in Schützenhäusern umsieht, könnte man meinen, Schiessen sei ein Männersport. Betrachtet man hingegen die Ranglisten, fällt auf, dass Frauen absolut an der Spitze mitmischen. Eine davon ist Julia Holzer.

MARCEL MARMET

«Ich hatte wohl auch etwas Glück», sagt Julia Holzer bescheiden. Die 16-jährige kaufmännische Lernende aus Kandersteg erzielte an den Schweizermeisterschaften in Thun mit dem Kleinkalibergewehr über 50 Meter im Liegend-Match der Junioren U17 die Bronzemedaille. In 60 Schuss auf die 10er-Scheibe notierte sie 466 Punkte. Von den 60 Schuss waren 32 Mouchen, was in der Meisterschaftswertung, bei der auch die sogenannten «Innerzehner» berücksichtigt werden, das stolze Resultat von 614,1 Punkten ergibt.

Um an den Schweizermeisterschaften teilnehmen zu…