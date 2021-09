GESUNDHEITSECKE «Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein», riet Hippokrates, der berühmte Arzt der griechischen Antike. Diesem Zitat folgend ist es spannend zu wissen, welche Heilkräfte der Knolle mit dem intensiven Geruch und dem goldgelb färbenden Gewürz innewohnen.

Viele Kräuter und Gewürze, die eigentlich in der Küche heimisch sind und Speisen mit ihrem typischen Geruch oder ihrer Farbe eine spezielle Note verleihen, waren oder sind auch Heilkräuter. Rund um den Globus bereichert etwa die alte Kulturpflanze Knoblauch den Speiseplan. In Südeuropa und in der Türkei gehört Knoblauch zum festen Bestandteil der lokalen Küche. Weiter nördlich wird er wegen seines typischen (je nach Standpunkt: unangenehmen) Geruchs eher gemieden und nur sparsam eingesetzt. Knoblauch macht einsam,…