Gut und gerne gendern

Liebe Leser, liebe Leserinnen und Leser, liebe Lesende, liebe Leserschaft, liebe Leser(innen), LeserInnen, Leser / innen, Leser_innen, Leser*innen, Leser:innen und Leserïnnen, willkommen in der vielfältigen Welt der geschlechtergerechten Sprache! Welche der obigen Möglichkeiten sagt Ihnen am ehesten zu? Die Frage geht vor allem an die Frauen. Denn sie sind es ja, die heute im Schriftlichen wie im Mündlichen begreiflicherweise nicht nur «mitgemeint», sondern auch mitgenannt werden wollen. Ebenso jene selteneren Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Aber auch Männer müssen sich entscheiden, auf welche Weise – und ob überhaupt – sie Frauen beim Schreiben und Reden ausdrücklich miterwähnen wollen. Doppelpunkt, Stern,…