Bereits zum achten Mal fand kürzlich der Herbst märit des Frauenvereins Kandergrund / Mitholz und des Gemischten Chors Kandergrund statt. Verschiedene Arbeiten sowie Herzhaftes und Süsses wartete auf die zahlreichen Gäste.

KATHRIN JUNGEN

Der Herbstmärit in der Turnhalle Mitholz zog sehr viele interessierte Gäste an. Schöne Märitstände waren zu besichtigen. Das breite Angebot von Stricksachen über Tupperware bis zum herrlichen Bergkäse konnte jeden Gast begeistern.

Zwei Buben hatten Basteleien hergestellt, etwa eine Futterstation für Vögel. Schöne gestrickte Kinderkleider wurden angeboten, Schühchen und sogar Dirndl lagen bereit. Nebenan waren feine Würste und Käse vom Bauern zu haben sowie auch Tupperware. Weiter ging es mit warmen Socken und Schals. An jedem Stand gab es Interessantes zu…