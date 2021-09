AESCHI Bei wunderbar spätsommerlichem Wetter fand wie üblich am letzten Freitag vor den Herbstferien der OL der Schulen Aeschi und Krattigen statt.

Jedes Jahr organisieren die Oberstufenschule und die Primarschulen in Aeschi und Krattigen einen sogenannten «Score-OL» im Seeholzwald, bei dem die SchülerInnen der 5. bis 9. Klasse während einer Stunde so viele Posten wie möglich anlaufen müssen. Während die 8.- und 9.-KlässlerInnen die Strecke wie jedes Jahr allein absolvieren, waren die jüngeren SchülerInnen der 5. bis 7. Klasse in Zweierteams unterwegs.

Mit zunehmender Entfernung vom Start- und Zielort können dabei mehr Punkte für die gefundenen Posten erzielt werden, die von den Lehrpersonen im Gehölz versteckt und mit den dafür notwendigen elektronischen Kästchen ausgestattet werden.…