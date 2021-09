SCHWINGEN Mit dem Bern-Jurassischen Schwingfest findet nächsten Sonntag das letzte Kranzfest im Berner Verbandsgebiet statt. Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt – dem Kilchberger Schwinget – haben diverse Berner noch einmal die Möglichkeit, sich mit einer guten Leistung bei den Selektionären für eine Teilnahme zu empfehlen.

Da bei den Bernern einige Leistungsträger verletzungsbedingt ausfallen, könnte sich der eine oder andere in letzter Minute noch einen Startplatz sichern. Mit Christian Stucki, Michael Wiget, Patrick Schenk, Simon Anderegg und Thomas Inniger fehlt eine zu grosse Anzahl von Spitzenschwingern. Dies dürfte bedeuten, dass neben Curdin Orlik, der sich mit einem guten Resultat in Corgémont selektionierte, auch Jan Wittwer gute Aussichten auf eine Teilnahme am «Kilchberger»…