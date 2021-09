Am letzten Sonntag fand auf der Freiluftbühne der Pochtenalp mit der Sängerin Fabienne und dem Duo Pim Newland Two ein weiteres Herbstkonzert statt.

MARTIN WENGER

Für Fabienne als Einheimische – sie ist gebürtige Scharnachtalerin – ist der Auftritt auf der Pochtenalp ein Heimspiel. Ganz allein mit der Gitarre auf der Bühne zieht Fabienne mit ihrer wunderschönen und ausdrucksstarken Stimme das Publikum vom ersten Ton an in ihren Bann. Die junge Sängerin, die sich selbst als Country-Girl bezeichnet, brilliert mit eigenen, feinfühligen Songs und interpretiert auf sehr eindrucksvolle Weise Evergreens wie «Folsom Prison», «Jolene» und «Me and Bobby McGee».

Voller Klang

Mit Pim Nieuwlands und Niklaus Gehring folgen zwei weitere hochkarätige Musiker, die mit minimaler Besetzung das Maximum aus…