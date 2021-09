SKI NORDISCH Die vierte Helvetia Nordic Trophy Skisprung und Nordische Kombination fand in der Heimat von Doppel-Doppel-Olympiasieger Simon Ammann statt. Die Athleten vom SC Kandersteg waren erneut sehr erfolgreich.

SUSANNA STUDER

Die meisten AthletInnen vom SC Kandersteg reisten bereits am Freitagmittag nach Wildhaus im Toggenburg (SG). So konnten sie gegen Abend bereits die ersten Trainingssprünge absolvieren und sich an die Schanze gewöhnen.

Am Samstag und Sonntag fanden dann die drei Wettkämpfe, zweimal Skispringen und einmal Nordische Kombination (Skispringen und Crosslauf), statt. Dabei waren die Kandersteger wiederum sehr erfolgreich.

Selektioniert für internationale Events

Dank der guten Resultate in dieser laufenden Saison wurden einige SkispringerInnen und KombiniererInnen vom SC…