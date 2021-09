Im Moment stehen Fahrzeuge von verschiedenen Handwerksbetrieben neben der Berner Kantonalbank. Bis Mitte Oktober wird die Filiale umgebaut. Während der Bauphase bleiben die Öffnungszeiten unverändert.

KATHARINA WITTWER

Wer in diesen Wochen die Filiale der BEKB in Kandersteg betritt, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Plastikplanen sind von der Decke bis auf den Boden gespannt, Elektrokabel liegen aufgerollt in einer Ecke, die Treppen ins Ober- und Untergeschoss sind mit einer Schutzfolie abgedeckt und der Lift ist demontiert. Unter Umständen steht sogar ein Handwerker auf einer Leiter.

«Auch während der Umbauzeit, die voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein wird, stehen wir für die KundInnen zu den bisherigen Öffnungszeiten für sämtliche Geschäfte und Fragen zur Verfügung»,…