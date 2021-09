In Elisabeth und Walter Bleischs Galerie am Fichtenweg werden seit Freitag Bilder eines Künstlers ausgestellt, der sonst hauptsächlich mit Tönen arbeitet. Noch bis am 8. Oktober wecken Tobias Jennis Werke Feriengefühle bei den Besuchern.

MONIKA INGOLD

Pünktlich zum Beginn des Swiss Chamber Music Festivals eröffnete die Galerie am Fichtenweg ihre Ausstellung mit Bildern von Tobias Jenni. Wie kommt der Pianist und Musikpädagoge aus Nidau dazu, seine Werke in Adelboden zu präsentieren? Er sagt: «Ich habe Kindheitserinnerungen an die Engstligenalp. Sonst ist mir die Gegend nicht näher bekannt.» Als Klavierlehrer von Ursina, der älteren Tochter von den Bleischs, habe er die Familie kennengelernt. «Walter Bleisch schlug mir eine Ausstellung in seiner Galerie vor und ich packte die Gelegenheit…