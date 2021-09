BESSER FRÜH DUZIS MACHEN

Eigentlich ist ja immer Wahljahr, zumindest für die gewählten Politiker. Aber 2021 ist wieder mal ein rich tiges Wahljahr. Während beispielsweise in Frutigen der Gemeinde-Wahlkampf ganz sanft und schleichend anfängt, mit Flyern fast vergessener Parteien im Briefkasten oder kryptischen Facebook-Posts von offenbar Social-Media-affinen Wahlkampfmanagern, ist im nördlichen Nachbarland der Kampf ums wichtigste politische Amt bereits in vollem Gang. Wer tritt das Erbe von Angela Merkel an? Drei Kandidatinnen und Kandidaten sind im Rennen, doch von Kampf ist für mich als interessierten Beobachter aus der Ferne wenig zu spüren. Ehrlich, es ist eine ganz lahme Sache, und am Ende gewinnt wohl der- oder diejenige, die am langweiligsten war.

Auch der deutsche Bundestag wird…