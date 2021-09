ALLES IST NATUR, NICHTS IST NATUR

«Das ist doch unnatürlich!» Dieser Ausruf gehört zu meinen persönlichen «Lieblings»argumenten. Zu hören bekomme ich ihn, wenn ich Schmerztabletten nehme oder Fleischersatzprodukte esse. Auch beim Streit um die «Ehe für alle» werfen Gegner gern mit diesem Satz um sich. Doch wer immer ihn äussert, sitzt einem grundlegenden Missverständnis auf.

Erstens: Nichts ist Natur. Wir leben nicht in Höhlen oder unter Bäumen, sondern in hübsch dekorierten Häuschen mit allerlei unnatürlichem Kram wie Computern, Wasserkochern oder weichen Matratzen. Unsere Notdurft verrichten wir nicht überall da, wo wir gerade sind, sondern in klinisch sauberen Toiletten mit Duftsteinen! Wer nackt – also durch und durch natürlich – ins Dorf geht, muss sogar mit einer Strafe rechnen.…