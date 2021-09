2021 ist schon jetzt ein Rekordjahr.

Und das in mehrfacher Hinsicht. So erlebte die Schweiz den kältesten Frühling seit 30 Jahren – lediglich der Süden des Landes konnte sich über deutlich mehr Sonnenstunden freuen als üblich. Auf das kühle Frühjahr folgte ein sehr verregneter Sommer, in den Zentralalpen sogar der nasseste seit 100 Jahren. Mit bis zu 7 Zentimeter Durchmesser waren 2021 auch die Hagel- «körner» besonders gross.

