SCHWINGEN Nächsten Samstag findet in Aeschiried der Chemihütte-Schwinget statt. Für die meisten Oberländer ist dies der Saisonfinal. Andere treten eine Woche später noch in Kilchberg an.

WERNER FRATTINI

Obschon bis heute bereits über 50 Schwinger für den Chemihütte-Schwinget angemeldet sind, werden die meisten der für den Grossanlass in Kilchberg selektionierten Berner Schwinger mit grösster Wahrscheinlichkeit fehlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Anlass in Aeschiried deswegen nicht mit einer grossen Spannung geladen wäre. Viele der angemeldeten Teilnehmer stehen vor dem Durchbruch zur Spitze und werden am Samstag alles daran setzten, sich mit einem guten Resultat zusätzliche Motivation für die kommende Saison und das harte Wintertraining zu holen. Es ist aber auch möglich, dass…