Unerwartete Glücksgefühle

Zur Sicherheit solle ich noch Mütze, warme Wechselkleider und Stirnlampe einpacken, meinte meine Kollegin. Bei Tagestemperaturen von gegen 25 Grad? Was mich da wohl erwartet? Egal, meine Erfahrungen mit Bergwanderungen sind begrenzt. So habe ich also dem Lämpchen über Nacht mit Strom neues Leben eingehaucht. Sicher ist sicher.

Mit Wanderschuhen ausgerüstet, gehe ich zum Treffpunkt, wo ich von zwei ehemaligen Arbeitskolleg*innen abgeholt werde. Ich freue mich.

Wir fahren ins Gasterntal und stellen dort das Auto ab. Dann machen wir uns auf. Nach kurzer Wanderung durch den Auenwald beginnt der Wanderweg anzusteigen. Die rot-weiss-roten Markierungen weisen uns den Weg. Bald schon wird der Pfad schmal, wir gehen hintereinander. Das erste Stück nach dem Wald führt über…