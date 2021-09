TURNEN Die Trainingssaison war auch für den TV Reichenbach so harzig wie selten. Nach dem situationsbedingten Unterbruch war es für den Oberturner Matthias Kappeler eine besondere Herausforderung, die Halle wiederzubeleben und die TurnerInnen wieder in Bewegung zu bringen. Nichtsdestotrotz brachen die motivierten Reichenbacher-Innen am Samstag, dem 4. September, auf zum Vierwaldstättersee. Die Mitglieder des Turnvereins Ennetbürgen waren mutig gewesen und hatten ein kleines Turnfest auf die Beine gestellt.

Die Reichenbacher brillierten unter anderem im einteiligen Vereinswettkampf FTA und holten sich mit einer Note von 9.80 den Sieg. Gleich dreimal tauchte das Team auf der Bestenliste auf. Ruedi Wittwer schaffte im Steinheben mit 60 Hebungen die Bestleistung, gefolgt von Matthias…