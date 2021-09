Bowls ist ein britischer Sport, bei dem Kugeln so nah wie möglich an die kleine Zielkugel zu spielen sind. In der Schweiz bestehen zur Zeit fünf Clubs mit etwa 130 Spielenden, die im Sommer in den leer stehenden Curlinghallen auf Teppich regelmässig trainieren.

Im Nachgang zum Tag der offenen Türe in Kandersteg vom 3. Juli (der «Frutigländer» berichtete) fand nun am vergangenen Samstag in der Curlinghalle Kandersteg ein Eröffnungsturnier im Bowls statt. Acht Pairs-Teams spielten in vier Runden um den Tagessieg. Es gab viele interessante, umkämpfte und spannende Partien zu beobachten. Schlussendlich hatte das Frauenteam des Bowlsclubs Thun die Nase vorn, gefolgt von den beiden Teams des Bowlsclubs Jungfrau in Matten.

UELI HÄUSLER, BOWLSCLUB JUNGFRAU