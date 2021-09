EISHOCKEY Gegen Meyrin-Genève fanden die Adelbodner am Samstag lange nicht ins Spiel. Erst im letzten Drittel g elangen ihnen die nötigen Tore.

Nach der langen Reise ans westliche Ende der Schweiz musste beim Warmup zuerst die Müdigkeit aus den Beinen vertrieben werden. Dies gelang nur schlecht, verspätete sich doch der Start des Spiels wegen eines länger dauernden Juniorenspiels um 20 Minuten. Dementsprechend verhalten starteten beide Teams in die Begegnung. Je länger aber das Startdrittel dauerte, desto mehr nahm das Spiel der Engstligtaler an Fahrt auf. Entgegen dem Spielverlauf gingen jedoch die Gastgeber durch Mourou in der 18. Spielminute in Führung.

Coach Schranz war in der ersten Drittelspause überhaupt nicht zufrieden und versuchte seine Schützlinge zu wecken. Das Team reagierte…